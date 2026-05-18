A transformação que Paulo Pezzolano vem realizando no Inter

Técnico sabe que ainda há um longo caminho para o Inter chegar a grandes objetivos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter avança passo a passo na sua construção de time. Paulo Pezzolano pegou uma equipe com limitações técnicas e carências em algumas posições e transformou em uma equipe combativa e de futebol que a cada rodada mostra mais solidez.

O 4 a 1 sobre o Vasco, no sábado (16), foi o prêmio a um Inter que trabalha em silêncio enquanto o contexto externo mantém sempre alto o volume das críticas.

Há um conjunto bem trabalhado que faz individualidades crescerem. Bernabei, mais adiantado e com campo para correr na ideia reativa de Pezzolano, virou o nome do time.

Carbonero é a reserva técnica, ocupando um lugar que era de Alan Patrick. Com habilidade, o uruguaio mexeu nessa hierarquia, colocando no banco o capitão e camisa 10.

A ascensão de Alerrandro, no lugar do maior contracheque e possível mundialista do time, também é outra medalha do trabalho de Pezzolano.

Há um caminho longo para esse Inter. O treinador sabe disso, assim como sabe que seu primeiro e maior objetivo seguem sendo os 45 pontos.