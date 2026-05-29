A tímida renovação feita por Lionel Scaloni na seleção argentina

Argentina é convocada com 17 remanescentes da Copa de 2022. JUAN MABROMATA / AFP

Saiu a lista da Argentina. Com 17 campeões do mundo. O que mostra a tímida renovação feita por Lionel Scaloni. Isso é algo que repete em quem ganha a Copa. E por isso, desde o Brasil de 1962, não temos um bicampeão. São nove jogadores com mais de 30 anos, 14 com idades entre 25 e 30, quando o atleta atinge seu auge, e apenas três com menos de 25.

Musso, Balerdi, Medina, Barco, Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz, Nico González e Flaco López tomaram os lugares de Armani, Foyth, Acuña, Guido Rodríguez, Pezzela, Papu Gómez, Ángel Correa, Di María e Dybala. Há uma seleção cascuda e que conhece a Copa, manteve a base e tem um trabalho de oito anos.

Isso é uma grande vantagem. Porém, apontando ao futuro, a renovação foi tímida. Embora com nomes de altíssimo nível, como os Nicos, Paz e González e Giuliano Simeone, além do polifuncional Balerdi. Os hermanos chegam fortes.