Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Copa do Mundo
Opinião

A tímida renovação feita por Lionel Scaloni na seleção argentina

Mesmo assim, os Hermanos chegam forte para a disputa da Copa do Mundo

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS