Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Vitória
Opinião

A doce noite do Grêmio na Argentina 

Segundo tempo contra o Riestra foi conduzido por um Gabriel Mec que cresce a cada partida

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS