A doce noite do Grêmio na Argentina 

Tricolor goleou fora de casa. JUAN MABROMATA / AFP

Enfim, o Grêmio venceu fora de casa. Venceu, não, goleou. Fez 3 a 0 no Riestra e dorme na liderança do Grupo F da Sul-Americana. Mais do que o resultado em si, o Grêmio buscou na Argentina um tanto de confiança.

A última vez que havia marcado três gols tinha sido no Gre-Nal da final do Gauchão, no dia 1º de março. Ou seja, dois meses depois, o ataque voltou a funcionar.

O segundo tempo valeu a ida à Argentina. O Riestra é um time de baixo nível técnico e leva o jogo sempre para a luta física, de bola direta. Luís Castro montou um 3-4-2-1, com Willian ao lado de Leonel Pérez e Mec, e Amuzu à frente, conectando com Carlos Vinícius.

Não funcionou. Mas veio o gol, em jogada iniciada por Balbuena como armador, ação individual de Amuzu e pênalti convertido por Carlos Vinícius. A partir daí, o Riestra se abriu, e o Grêmio foi efetivo, conduzido por um Mec que cresce a cada partida.