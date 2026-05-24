A derrota em Salvador mostrou urgências do Inter

O Inter controlou, criou chances, teve volume, mais posse de bola, arrematou 20 vezes, criou oportunidades. Mas perdeu. Deixou Salvador com um resultado comum em seu retrospecto contra o Vitória, mas a sensação foi de que deixou para trás uma ótima chance de ganhar mais três pontos fora de casa.
Foram, pelo menos, três chances de gol perdidas na pequena área, duas com Alerrandro e uma com Tabata. Fora as investidas de Bernabei. Só que nada disso conta no final.
O Vitória teve a efetividade que faltou ao Inter. Em um dos poucos contra-ataques encaixados, chegou ao seu gol no primeiro tempo e depois se fechou para encaixar o segundo, que acabou vindo no último lance.
Paulo Pezzolano montou o time no modelo já usado contra Santos e Corinthians. Marcação cerrada, os arranques de Bernabei e dois centroavantes. O jogo até se desenhou ao contrário. O Vitória manteve suas linhas baixas e deu a bola para o Inter. O que se viu foi muito volume, chegadas à frente e pouca efetividade.
Até os 28 minutos, quando o Vitória fez o gol, o Inter era o dono do jogo. Depois disso, se perdeu. No segundo, o predomínio foi ainda maior. O Inter teve 13 arremates e 70% de posse de bola. Alerrandro e Tabata perderam dentro da área. Bernabei teve duas ou três chegadas frontais e acabou errando o alvo.
O começo da noite em Salvador mostrou que o Inter tem um longo caminho e necessita encorpar bem o seu grupo na parada para a Copa. Pezzolano fez as mudanças possíveis, trocou lateral por atacante, terminou o jogo com um atacante de lateral e lançou o que tinha no banco de reservas.
Ficou claro que faltou um pouco mais para transformar seu predomínio em gol e um resultado que combinasse com seu volume em campo.
