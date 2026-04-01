Uma pedra conhecida no caminho do Inter 

O Inter reencontrará Roger e seu passado recente nesta noite. Justo no momento em que o time precisa olhar para a frente. O São Paulo é o obstáculo no caminho da terceira vitória seguida e confirmação da guinada colorada no Brasileirão.
Paulo Pezzolano vai manter a ideia de um jogo mais direto, de muita força defensiva e aposta numa ideia mais física do que técnica. Ele adotou como modelo um jogo em que busca ganhar a segunda bola. Ou seja, mandá-la viajando para o ataque e tentar ganhar a primeira disputa com os zagueiros, para a partir daí começar a jogar.
O plano é privilegiar a defesa primeiro para depois articular. Isso vai impactar nas escolhas do técnico uruguaio.
Com Vitinho suspenso, o escolhido deve ser Alan Rodriguez, dotado de maior capacidade de marcação. A noite será de busca pela eficiência, em que o 1 a 0 vira goleada.