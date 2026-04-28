Técnico do Palestino foi contratado há dois dias e fará estreia contra o Grêmio na Sul-Americana

O argentino Guillermo Farré foi anunciado no domingo. Reprodução / Instagram / Palestino

Luís Castro apostará em toda a máquina no Chile. Há urgência por vitória na Sul-Americana e um cenário que abre caminho para titulares atuarem contra o Palestino. Gustavo Martins ficou de fora no domingo (26) e Viery estará fora do próximo. Carlos Vinícius também está fora no fim de semana, pelo Brasileirão. Weverton, Pavón e Pedro Gabriel jogam todas. Ou seja, a defesa será titular.

A dúvida se encontra no meio. Nardoni está suspenso, e Arthur é o jogador que requer cuidado. Mas é possível que seja lançado desde o início contra o Palestino. No ataque, Amuzu será preservado. Assim, será um Grêmio quase completo mesmo que, no sábado (2), tenha o Athletico-PR.

A vitória sobre o Coritiba deu um pequeno respiro e permite alguma gestão de titulares no Brasileirão, mas nada muito confortável. Luís Castro sabe que algo menor do que o primeiro lugar neste grupo da Sul-Americana provocará um barulho e tanto. Por isso, o plano passa por usar todos os titulares possíveis no La Cisterna e engatar a terceira vitória seguida. O que ajudará com tranquilidade nesta fase de construção.

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Adversário em crise

O adversário está muito longe de ser assustador. Ocupa a 11ª posição entre 16 na liga chilena e acaba de trocar o técnico. Cristián Muñoz deixou o cargo que ocupava desde janeiro. O argentino Guillermo Farré, ex-Belgrano, Sporting Cristal e Aldovisi foi buscado e estreará contra o Grêmio.

Há pressão da torcida sobre os jogadores e insatisfação pelos resultados e por terem saído de campo contra o City Torque sem saudar quem estava na arquibancada.