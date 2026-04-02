Suposta vantagem do Grêmio contra o Palmeiras se esvaiu 

Luís Castro terá dificuldades para escalar a equipe. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio vai pegar um Palmeiras que, pela data Fifa, pode ter alguns dos titulares de fora ou sem as melhores condições físicas. Só que essa virtual vantagem se evapora diante dos problemas enfrentados por Luís Castro.

Pedro Gabriel, 18 anos, é o lateral disponível e pode estrear justo nesse jogo enroscado. Pérez se lesionou, o que deve forçar Noriega a jogar nesta quinta-feira (2) após chegar da Espanha, onde servia à sua seleção, na quarta. Arthur enfrenta problemas musculares.

Enfim, se havia alguma vantagem por pegar um Palmeiras descontado, ela desaparece com a lista de baixas.