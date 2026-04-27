Recorte atual recomenda ao Inter concentrar-se em vencer suas limitações

Colorado empatou fora após estar duas vezes atrás no placar. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Será jogo a jogo e no modo sobrevivência. Nesse contexto, trazer um empate contra o Botafogo, fora, precisa ser comemorado. Ainda mais depois de estar duas vezes atrás.

É pouco para a camisa pesada e a história do Inter, ninguém discute isso. Mas o recorte atual recomenda esquecer o que está lá no museu e concentrar-se em vencer suas limitações.

Bernabei desponta como o grande jogador deste Inter, pela força física, pela iniciativa. Só que é fato, também, que isso diz muito do momento do Inter. O argentino seria um excelente coadjuvante, mas acaba virando protagonista de um time cujas dificuldades de criar e atacar são imensas.

Será preciso, agora, superar as dificuldades como mandante e suas limitações contra um Fluminense que está em outra prateleira. Até porque só de epopeias fora de casa, ninguém sobrevive no Brasileirão.