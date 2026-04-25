Qual ideia de jogo será utilizada por Paulo Pezzolano contra o Botafogo?

Equipes se enfrentam neste sábado (25), no Mané Garrincha. Renan Mattos / Agencia RBS

Paulo Pezzolano desmonta o costume de um time decorado do um ao 11, aquele que se sabe de antemão qual será mandado a campo. O Inter dos dias atuais impede esse luxo. Embora até mesmo o Flamengo e o Palmeiras costumem alterar a formação a cada jogo.

O ponto é que o Inter mexe não apenas na nominata. Altera também a ideia de jogo. Mesmo que seja mais seguro evitar arroubos ofensivos com as peças disponíveis.

Neste sábado à noite (25), contra o Botafogo, o uruguaio tira da gaveta o modelo adotado contra Corinthians e Santos, de uma equipe fechada atrás, linhas baixas e especuladora no ataque. Nesse caso, Bernabei e Vitinho serão vitais como extremas.

Matheus Bahia é uma volta a ser comemorada e minimiza a baixa de Mercado na zaga, um retorno que, possivelmente, só se dará depois da Copa. Na frente, Pezzolano aposta em Carbonero, como aposta de desequilíbrio.