Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Outro esporte
Opinião

PSG e Bayern nos deram um jogo de Copa do Mundo em uma terça de abril

Nove gols, alternâncias na vantagem, ataque e contra-ataque, todos querendo jogar e confiantes de que têm capacidade de sobra para isso

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