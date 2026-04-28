PSG e Bayern nos deram um jogo de Copa do Mundo em uma terça de abril

Partida no Parc des Princes, em Paris, terminou em 5 a 4 para os donos da casa. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A Copa do Mundo passou pela minha, pela sua, pela nossa TV nesta tarde de terça-feira (28). PSG 5x4 Bayern foi um jogo tão espetacular que, aqui na redação de GZH, quando terminou, eu xinguei o árbitro. O placar já é autoexplicativo. Nove gols, alternâncias na vantagem, ataque e contra-ataque, todos querendo jogar e confiantes de que têm capacidade de sobra para isso.

Mais, todos concentrados apenas em levar vantagem com a bola, com a técnica e a força física. Ninguém concentrado em buscar maneiras de ludibriar o árbitro ou ganhar sem que fosse de forma limpa. Não houve jogadores caindo com o vento ou se contorcendo de dor como se tivesse sido atingido por um tiro de bazuca. Tudo isso fez o jogo correr.

Foram 14 faltas do PSG, quatro do Bayern. E nenhum entrevero ou confusão. Foi futebol, puro, na sua essência, com dois técnicos, Luís Enrique e Kompany, que tentaram o tempo todo ganhar e levar a vantagem. Sem medo, sem estacionar volantes na frente da área, sem tentar apitar o jogo na mesma medida do árbitro.

Distância

Lá estão os melhores, é verdade. Mas jogar menos e treinar mais os faz melhores ainda. Estão todos de tanque cheio, embora a Europa também esteja entrando na onda da oferta exagerada de partidas. PSG e Bayern fizeram nesta terça (28), no Parc des Princes, o jogo 50 de ambos na temporada. O Grêmio, para comparar, faz amanhã, contra o Palestino, o 28º — e recém entraremos no quinto mês do ano.

Ou seja, não se trata apenas de investimento maior, mais dinheiro, mais poder. Tem muito nessa distância para eles de racionalidade do calendário, de cultura de futebol, de comportamento no campo. Isso também faz com que eles nos brindem com uma Copa do Mundo em uma terça de abril.

O jogo da volta será na próxima quarta-feira (6), 16h, em Munique. Tenho certeza de que vou xingar o juiz outra vez quando ele trilar o apito final, como se pedisse para não acordar de um sonho. Viva o futebol. Nove gols. Um 5 a 4 nunca será um jogo ruim.