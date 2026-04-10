Pressão sobre Luís Castro só repete o velho roteiro dos técnicos estrangeiros no RS 

O momento de Castro é ruim e coloca à prova a convicção da direção do Grêmio no seu projeto. Duda Fortes / Agencia RBS

O roteiro se repete sempre aqui na ponta sul do mundo. Sempre nesta época, na arrancada do outono. A pressão sobre Luís Castro é só a reprise de um mesmo filme. Quando o ator principal é estrangeiro, vale frisar.

No caso do Grêmio, era Gustavo Quinteros. No anterior, só que de vermelho, foi Coudet. Um pouco antes, havia sido Cacique Medina. E, recuando mais, Miguel Ramírez.

Nem todos tinham o lastro suficiente para desenvolver o trabalho, é bom dizer. Mas o ponto aqui nem é avaliar a qualidade deles, mas o roteiro: busca-se um estrangeiro para implementar novos conceitos de jogo, novos métodos de trabalho e implantar nova hierarquia de jogadores, com aposta nos jovens, e passados quatro meses coloca-se o alvo na sua testa. Como se fosse possível implementar a reconfiguração total de um time e de um modelo de trabalho em tempo tão curto.

Luís Castro tem erros. Por exemplo, aferrou-se a um molde de time e tenta implantá-lo a qualquer custo. Os dois últimos jogos só evidenciaram as dificuldades técnicas que permeiam seu começo de trabalho no Grêmio.

Mas essas dificuldades fazem parte da construção de um novo time. Ainda mais que esse time mexeu em figuras carimbadas do grupo e fez com que medalhões perdessem espaço para jovens ou mesmo soluções encontradas pelo caminho.

O momento de Castro é ruim e coloca à prova a convicção da direção do Grêmio no seu projeto. Depende muito mais dela do que o resultado no Gre-Nal uma mudança.