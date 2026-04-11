Por que Pezzolano precisa escalar Alan Patrick no Gre-Nal

Alan Patrick é referência técnica do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Desde abril de 2022, quando Alan Patrick voltou ao Beira-Rio, o Inter fez 22 gols em Gre-Nais. Nove deles foram do seu meia.

Mais um dado. Nos últimos 10 clássicos em que o Inter fez gol, Alan Patrick marcou na metade deles. Trata-se, mais da referência técnica e do capitão, trata-se de um jogador que tem sido personagem de Gre-Nal.

Alan já ficou de fora em São Paulo, e o histórico recente de Paulo Pezzolano tem sido de escalá-lo nos jogos em casa. Some-se isso aos números e se tem lista de razões pelas quais o uruguaio jogará com seu camisa 10 desde o começo do Gre-Nal 452.