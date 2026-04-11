Por que Luís Castro precisa escalar Arthur no Gre-Nal

As dificuldades do Grêmio nos últimos jogos respingaram até mesmo em Arthur, o mais virtuoso jogador na Arena. Há quem coloque em dúvida sua presença no Gre-Nal.
Arthur teve atuações opacas contra Remo e Torque. Não é casualidade serem duas partidas depois de seu retorno de lesão.
Arthur havia voltado de forma precoce, contra o Vasco, e isso cobrou um preço. Há outro elemento, além de ser o craque do time, que faz a cogitação de deixá-lo de fora do clássico beirar o improvável.
Luís Castro terá, pela primeira vez, a oportunidade de escalar seu meio-campo ideal, com Noriega, Nardoni e Arthur. Em um Gre-Nal no qual o Inter jogará reagindo, contar com um jogador capaz de controlar o jogo e apontar caminhos é fundamental. Mais uma razão para apostar em Arthur.