Por que Arthur não consegue render com Luís Castro

O Grêmio precisará mais do que nunca de Arthur. O modelo adotado por Luís Castro, de segurar Noriega entre os zagueiros e liberar os alas, demanda dos dois outros meio-campistas criação e chegada forte à frente.

Só que as características de Arthur apontam para um jogo mais horizontal, de quase nenhuma infiltração à área ou passe que quebre linhas para encontrar os extremas e mesmo Carlos Vinícius.

A careira de Arthur foi marcada por esse tipo de jogo e isso explica sua trajetória que o trouxe de volta ao Brasil antes do tempo imaginado.