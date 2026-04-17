Por que Arthur não consegue render com Luís Castro

O Grêmio precisará mais do que nunca de Arthur. O modelo adotado por Luís Castro, de segurar Noriega entre os zagueiros e liberar os alas, demanda dos dois outros meio-campistas criação e chegada forte à frente.
Só que as características de Arthur apontam para um jogo mais horizontal, de quase nenhuma infiltração à área ou passe que quebre linhas para encontrar os extremas e mesmo Carlos Vinícius.
A careira de Arthur foi marcada por esse tipo de jogo e isso explica sua trajetória que o trouxe de volta ao Brasil antes do tempo imaginado.
São 301 jogos por clubes, conforme o Transfermarket, com 14 gols e 15 assistências. Uma média de gol a cada 21 jogos e de uma assistência, a cada 20. São números baixos para um jogador que precisa e deve ser decisivo nesta retomada do Grêmio