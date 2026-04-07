Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Perda de espaço
Opinião

Pezzolano não tem medo de tirar o protagonismo de seu camisa 10 em prol do resultado

No modelo adotado pelo uruguaio, só há espaço para um jogador com menor capacidade de marcação

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