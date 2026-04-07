Pezzolano não tem medo de tirar o protagonismo de seu camisa 10 em prol do resultado

Alan Patrick vem disputando espaço com Carbonero. Jeff Botega / Agencia RBS

A cada partida, fica mais claro o caminho pedregoso adotado pelo Inter nesta primeira parte do Brasileirão. Paulo Pezzolano deixou de lado o modelo elaborado de jogo e partiu para uma ideia mais rústica, de se defender com energia e atacar quando possível. Nada de tentar ser protagonista. O plano é ser eficiente e aproveitar as escassas chances.

Esse cenário faz com que os dois jogadores mais requintados do time, Alan Patrick e Carbonero, disputem um lugar. Só há vaga para um titular menos afeito aos trabalhos defensivos. Será assim também no Gre-Nal. O ponto é que Pezzolano conseguiu estancar a sangria de gols do time. O Inter sofreu apenas dois nos últimos quatro jogos. Fez seis e conquistou 83% dos pontos.

Alan Patrick segue sendo a liderança técnica do vestiário e o primeiro capitão. Mas há sinais sutis que mostram que deixou de ser o grande protagonista. Contra Palmeiras e Chapecoense, por exemplo, quem fechou o corredor e precisou marcar a subida do lateral foi ele. Coube a Carbonero ficar ao lado de centroavante e mais perto do gol. Ou seja, a escolha por um jogador para ser mais decisivo foi pelo colombiano.

Tanto em Santos quanto contra o Corinthians, Alan Patrick passou o tempo no banco. Ele até foi chamado para entrar em Itaquera, mas quando veio o gol de Bernabei, a troca foi abortada. Fica claro que, de forma muito gradativa, Pezzolano monta a base de time sem seu camisa 10 e o deixa para circunstâncias especiais.

Em um time com tantas fragilidades defensivas, só há espaço para um jogador de menor capacidade de marcação. Pelos sinais, esse lugar vem sendo de Carbonero. Como o Gre-Nal demandará, outra vez, um jogo de extrema entrega física, a ideia adotada no domingo se repetirá.