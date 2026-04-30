Os números que explicam a posição do Inter na tabela

Atacantes estão produzindo pouco. Duda Fortes / Agencia RBS

Faltam gols e efetividade neste Inter, o que explica muito a campanha na parte de baixo da tabela, agora vizinho do Z-4. O Inter tem apenas o 17º ataque do Brasileirão, com 12 gols em 13 jogos. Menos de um por partida. A defesa é a quarta do campeonato, com 14 gols sofridos. Não está mal, mas combinada com a timidez ofensiva do time cria um combo muito ruim.

Os números do começo do Brasileirão, quando o time criava mais e errava mais ainda colaboram para que a média de finalizações por jogo seja bem razoável, 14,9 por partida. É o quarto nesse quesito. Nas finalizações no gol, também tem bom número, 4,9 por jogo e quinto no ranking.

Só que aqui é preciso entender a mudança de comportamento adotada por Paulo Pezzolano a partir da partida contra a Chapecoense, em que trocou a ideia de proposição por uma e reação e mais segurança defensiva. O time passou a criar menos. Um ponto, porém, é comum em ambos os modelos adotados pelo técnico.