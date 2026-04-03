Os guris de Grêmio e Inter que começam a disputa do Sul-Americano Sub-17 neste fim de semana

Vitão, João Bezerra e David Brendo representam as equipes gaúchas no Sul-Americano sub-17. Montagem sobre fotos / Angelo Pieretti, Grêmio / Nathan Bizotto, Inter

A Seleção Brasileira sub-17 estreia neste sábado (4), contra a Bolívia, no Sul-Americano da categoria. Em tempos de pressa para aproveitar as categorias de base, tanto no aspecto técnico quanto financeiro, vale a pena observar os três guris da dupla Gre-Nal convocados pelo técnico Dudu Patetucci.

O Grêmio enviou para o Paraguai o goleiro Vitão e o zagueiro David Brendo. Vitão, que completou 17 anos em janeiro, mede 1,91 m. Natural de Três de Maio, no Rio Grande do Sul, ele foi descoberto pelo clube aos sete anos, durante uma partida contra o Oriental, time de sua cidade. No ano seguinte, mudou-se com a família para Porto Alegre.

Em 2025, ele foi o goleiro na decisão do Brasileirão sub-17 contra o Atlético-MG. Aliás, naquele time estava também David Brendo, o outro convocado gremista. Revelado pelo AE Ovel, clube formador de Goiânia, o zagueiro chegou ao Grêmio aos 14 anos. Tem 1,88 m e completou 17 anos em janeiro.

O convocado do Inter é mais conhecido dos torcedores e já até acumula minutos no time profissional. João Bezerra completará 17 anos em junho e mede 1,90 m. Gaúcho de Esteio, chegou à base colorada aos nove anos. Ele segue uma tendência da dupla Gre-Nal de buscar talentos cada vez mais cedo, já que não consegue disputá-los no mercado dos “semiprontos” com Palmeiras, Flamengo, Bragantino e Bahia.

Observar a Seleção Brasileira sub-17 tornou-se cada vez mais obrigatório para os torcedores. A precocidade com que os talentos são promovidos, inclusive para atender à demanda do mercado europeu, faz do sub-17 o cartão de apresentação desses jovens atletas.

Seleção vencedora

O Brasil busca o tri consecutivo do Sul-Americano. Ganhou em 2023 e 2025, quando a competição passou a ser realizada anualmente. Na edição de três anos atrás, alguns guris que participaram figuram hoje não apenas como titulares em seus clubes, mas também na Seleção principal, casos de Rayan, do Bournemouth, e Vítor Reis, do Girona, ambos chamados por Carlo Ancelotti na última data Fifa.

Aquela geração do sub-17 tinha ainda o lateral-esquerdo Souza, hoje no Tottenham, o meia Dudu, titular do Athletico-PR, o centroavante Kauã Elias, do Shakhtar, Riquelme Fillipi, que começa a ganhar espaço no Palmeiras, Lorran, ex-Flamengo, e Ricardo Mathias, vendido pelo Inter no final de 2025 para o Al-Ahly.

Del Valle: modelo de formação de talentos

Um exemplo que une precocidade e êxito na formação vem do Equador, especialmente do Del Valle. Os atacantes gêmeos Edwin Quintero e Holger Quintero já foram vendidos ao Arsenal por US$ 11 milhões, enquanto Johan Martinez foi negociado com o Newcastle por pouco mais de US$ 3 milhões. A venda mais recente do Del Valle foi do zagueiro Denner Ordóñez, de 16 anos, ao Chelsea, por US$ 19 milhões.