Os dois Gre-Nais de Paulo Pezzolano nesta semana

Pouco antes de pendurar as chuteiras, Paulo Pezzolano acumulou a função de volante e treinador. Duda Fortes / Agencia RBS

Há uma relação do Montevideo City Torque que respinga no Gre-Nal. Foi lá que o hoje técnico colorado Paulo Pezzolano iniciou sua carreira como treinador, em 2016. Na verdade, acumulando a função de volante e treinador. Faltavam quatro rodadas para o final da Segundona uruguaia, e a direção propôs ao capitão que fechasse a temporada comandando o time, que, uma década depois, enfrenta o Grêmio pela Sul-Americana.

Pezzolano já tinha ideia de encerrar a carreira e virar técnico. Ele conta que sua primeira substituição mudou sua vida. Foi quando determinou que ele saísse a 10 minutos do fim. Ele deixou o campo e os gramados naquele momento.

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No ano seguinte, apenas como técnico, viu o City Group assumir o clube e transformá-lo no primo uruguaio do Manchester City. Pezzolano levou o Torque à primeira divisão e saiu no final daquele ano.

Desde lá, os xeques transformaram o clube, como fazem por onde passam, e fizeram andar o projeto de garimpar talentos. Taty Castellanos, por exemplo, foi um dos primeiros a chegar, ainda em 2017, aos 18 anos. Ficou dois anos, foi para o NY City e Girona, outros clubes do grupo, e acabou vendido à Lázio por 18,6 milhões de euros. Em janeiro, o West Ham pagou 29 milhões de euros por ele.

Santi Rodríguez, hoje no Botafogo, é da mesma época. O City Torque tem três das maiores quatro compras do futebol uruguaio. Ao todo, gastou US$ 13 milhões. O maior negócio feito no Uruguai foi a compra de Léo Fernández, por US$ 7 milhões.

O olhar no futuro também se deu através de investimento em estrutura. Em março de 2021, foi inaugurada a Montevideo City Football Academy, a quarta do City Group no mundo.

As instalações espalhadas em nove hectares abrigam as categorias de base, os profissionais e a fundação criada para atender a crianças carentes na região de Canelones. Como todas as academias do City Group, está colada ao aeroporto, para facilitar a logística.