Os alertas e os destaques do Grêmio em uma vitória que alivia, mas não convence

Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Três pontos na Arena
Opinião

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