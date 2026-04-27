Os alertas e os destaques do Grêmio em uma vitória que alivia, mas não convence

Meia clássico, partindo com a bola de trás e articulando, Mec foi decisivo para o Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Era preciso vencer, e isso foi o que valeu numa tarde de Arena com 35 mil pessoas e sol. Porém, o resultado acabou vindo desacompanhado de rendimento.

O Coritiba, é preciso registrar, tem bom nível técnico e muita organização. Fernando Seabra montou um time consistente na defesa e agressivo no ataque. Só que o Grêmio jogou com um a mais a partir dos 29 minutos do primeiro tempo pela expulsão de Bruno Melo. Foram mais de 70 minutos com um a mais e a sensação, no segundo tempo, é de que havia 11 contra 11.

Há problemas de marcação sérios no Grêmio, em sua faixa central. A entrada de Noriega no lugar de Pérez, já advertido com cartão amarelo, fez com que o Tricolor perdesse velocidade de ação no meio. A etapa final tirou o brilho de individualidades como Mec e Enamorado, desequilibrantes nos primeiros 45 minutos.

Mec foi o meia clássico, partindo com a bola de trás e articulando. Levou vantagem sempre e mostrou repertório técnico. Cresce a cada jogo. Enamorado tem a iniciativa do drible e vai pelos dois lados. Foram os dois, além de Pedro Gabriel, os destaques até o intervalo.

Depois disso, Viery sobressaiu, e isso diz muito do que foi o segundo tempo, de um Grêmio que oferece espaços no meio e joga de maneira arrastada, mesmo com um a mais. Mas era preciso ganhar, para afugentar o Z-4 e ganhar uma mínima gordura para a série dura que virá, contra Athletico-PR, fora, e Flamengo, em casa.