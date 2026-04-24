O que diz o São José sobre uma futura SAF

O Conselho Deliberativo do São José contesta a informação publicada pela coluna na quinta-feira (23) de que há conversas adiantadas para aquisição do futebol do clube por uma SAF.
Em nota, o presidente do clube, Ênio Gomes de Campos, diz que "não houve proposta formal, apenas sondagens preliminares".
O São José, atualmente, tem o departamento de futebol comandado pelo empresário Milton Machado, do Grupo Aspecir. A transformação em SAF, conforme registrado na coluna, depende da aprovação do conselho.