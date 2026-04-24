Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Nota
Notícia

O que diz o São José sobre uma futura SAF

Coluna publicou, na quinta-feira (23), que o clube tem negociações avançadas para venda do departamento de futebol

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS