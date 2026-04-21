O que apurei sobre a permanência ou não de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro tem respaldo da direção. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As mexidas passam necessariamente pelo meio. Em conversa com pessoas ligadas ao bastidor da Arena, o que ouvi foi expectativa de um novo meio-campo. O Grêmio terá, em vez de um camisa 5 na frente da área, dois volantes — no caso Arthur e Nardoni.

A intenção de Castro de ter mais jogadores nas entrelinhas do adversário sinaliza que haverá um meia à frente dessa dupla. Podendo ser até dois. O meio passaria a ter, em vez de um volante mais dois, dois volantes mais um.

O outro meia seria aberto numa das pontas, com orientação de vir para a faixa central e ocupar os espaços às costas dos volantes adversários. O plano é que o Grêmio passe a articular mais o jogo e deixe de lado o modelo mais direto.