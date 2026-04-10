O Gre-Nal 452 é uma radiografia do momento que vivem Grêmio e Inter

Registro do Gre-Nal 451, no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Passou-se pouco mais de um mês do último Gre-Nal. Tempo suficiente para revelar uma imagem em preto e branco deste reencontro de Inter e Grêmio.

A forma como chegam os dois times neste sábado (11) à noite, no Beira-Rio, fotografa bem o momento deles. O Inter chega melhor, pela conquista de 10 pontos em 12. Porém, com uma ideia de futebol de sobrevivência e abnegação.

Foi a solução encontrada pelo seu técnico para compensar as dificuldades técnicas do grupo. No caso do Grêmio, não há nem resultado, nem transpiração. O rendimento está totalmente desalinhado com a expectativa criada desde a chegada de luís Castro a Porto Alegre, no alto do verão.

Nossa realidade neste 2026 se desenha olhando para baixo na tabela e não para cima. Há dificuldades financeiras em ambos os clubes, há distanciamento que só aumenta em relação aos primos ricos do Brasileirão e uma necessidade imediata de encontrar caminhos para evitar o colapso. Um cenário que nos faz, outra vez, tornar a Copa Gre-Nal na competição possível de ser ganha.