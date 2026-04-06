O grande mérito do Inter na vitória sobre o Corinthians

Bernabei (E) foi abraçado pelos companheiros após o gol. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDOCONTEÚDO

O Inter estratégico e pragmático deu a volta e buscou em Itaquera os pontos deixados na quarta-feira (1º), para o São Paulo. Venceu o Corinthians por 1 a 0, longe de casa, e chega para o Gre-Nal com o moral fortalecido e distante do Z-4.

O grande mérito deste Inter é reconhecer suas limitações e entender seu lugar no mundo neste momento. Isso faz com que jogue dentro delas e entendendo que precisará transpirar para fazer um Brasileirão seguro. Essa é a sua realidade.

Uma derrota em São Paulo, por exemplo, o deixaria outra vez colado no Z-4. Paulo Pezzolano sabia disso e fez, outra vez, um time robusto do meio para trás e devotado à marcação. O meio tinha Villagra, Paulinho pelo meio e Vitinho e Bernabei pelos flancos, em um 4-4-2 clássico.

O Corinthians pouco ameaçou, e o Inter jogou à espera do contra-ataque perfeito. Foi o que aconteceu, aos 33 do segundo tempo.

Foi uma goleada de 1 a 0, até porque sua realidade, neste momento, é lutar pela sobrevivência. Se o torcedor entender isso e abraçar o time, a chance de evitar o filme de terror de 2025 aumenta muito.