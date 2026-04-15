O centroavante que pode reforçar o Inter ainda este ano

João Bezerra é o camisa 9 da seleção. Nelson Terme / CBF

O Inter tem compromisso nesta quinta-feira (16): acompanhar Brasil x Colômbia pela semifinal do Sul-Americano Sub-17. O motivo? Estará em campo o garoto João Bezerra, 16 anos — completará 17 no final de junho.

Bezerra se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Inter no século ao disputar jogos do Gauchão deste ano. Na Seleção Brasileira sub-17 ele vem atuando como o camisa 9. Fez um gol, no 4 a 1 sobre o Peru.

Bezerra tem 1m90cm e ainda um caminho pela frente. Mas está na fila para, quem sabe no segundo semestre, depois da Copa, ganhar espaço no grupo principal.