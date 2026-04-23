Investidores negociam compra de clube de Porto Alegre

São José deve ser a primeira SAF do futebol da Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Porto Alegre terá em breve sua primeira SAF. Não será de Grêmio ou Inter. O São José está na fase final da negociação para venda do departamento de futebol a um grupo de investidores. O contrato está em fase de revisão. O próximo passo é submetê-lo aos conselheiros do clube.

A rigor, o São José já funciona em um modelo semelhante à SAF desde 1994, quando o departamento de futebol passou a ser controlado por Francisco Novelletto. Em 2014, ele passou para o Grupo Aspecir.

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O São José disputa atualmente a Série D, depois de ficar seis anos na Série C e bater na trave para o acesso à Série B. O plano dos investidores, conforme relatado nas negociações, é fazer do Zequinha uma versão gaúcha do Bragantino, que se afirmou na Série A e virou força estadual depois de passar a gestão à Red Bull.

A origem dos investidores é mantida em sigilo. Mas as ambições deles são grandes, com aposta forte na formação e investimento para galgar séries no Brasileirão e ser protagonista no Gauchão.

O modelo de negócio preserva patrimônio do São José e símbolos, como as cores e o escudo. A proposta garantirá ao clube social 5% das receitas com vendas de jogadores pela SAF.