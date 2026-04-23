Inter precisa comemorar muito a vitória e a vantagem na Copa do Brasil

Gols foram de Bruno Henrique e Bernabei. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter venceu o Athletic por 2 a 1, de virada. Pode parecer pouco, mas no cenário atual do clube e no momento de dificuldades técnicas grandes, levar a vantagem para a decisão no Beira-Rio, dia 12 de maio, representa muito. Ainda mais com o roteiro do jogo.

O primeiro tempo teve complicações, gol com série de equívocos defensivos e necessidade de retomada. O empate ainda no primeiro tempo ajudou o time a se estabilizar em campo e vencer seus fantasmas — que não são poucos.

No segundo tempo, com o controle das ações e seguro, o Inter chegou ao segundo gol, em um lampejo das melhores versões de Alan Patrick e Bernabei — esse, dono da principais investidas do Inter.

Paulo Pezzolano começou com Allex na extrema direita e Thiago Maia fechando o corredor esquerdo. Alan Patrick foi um segundo atacante ao lado de Alerrandro. Foi com esse time que virou. As mudanças vieram um minuto depois do 2 a 1. Ou seja, a mão de Pezzolano apareceu para levar a vantagem para casa.

Está garantido? Não, este Inter precisa jogar cada partida como se fosse única. Nesse cenário, vencer o Athletic precisa, sim, ser muito valorizado.