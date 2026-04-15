Grêmio venceu apesar dos erros de Luís Castro

Time de Luís Castro não teve uma atuação positiva na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio venceu, mas esteve longe de convencer. Fez 1 a 0 no Riestra com um gol aos 41 do segundo tempo. Ou seja, passou 87 minutos do tempo regular tentando superar duas barricadas na frente da área, uma de cinco jogadores e outra de quatro.

Sabia-se que o Riestra, apontado pelo Cies com o time de jogo mais direto do mundo e reconhecido na Argentina por abominar a posse de bola, viria fechado e apenas para se defender. Pois Luís Castro mandou a campo um time com Balbuena, Noriega e Viery e à frente deles Dodi e Nardoni.

No comando do ataque, Braithwaite, um centroavante mais de associações do que de imposição. O resultado foi um primeiro tempo sem criação. Quem armava eram os zagueiros. Os laterais viraram extremas, mas a bola na área pouco produzia.

Tetê repetiu as dificuldades técnicas. Mec poucas vezes tentou jogadas individuais. Castro mexeu no segundo tempo, colocou Arthur, Enamorado e Amuzu. Mas perdeu Nardoni, expulso logo aos três minutos. Só que isso nada mudou. O Riestra seguiu com nove jogadores na frente da área.

O gol veio numa jogada individual, para dar ao Grêmio uma vitória depois de cinco jogos. Porém, deixou muitas perguntas e preocupações. Repetir esse padrão no Brasileirão cobrará um preço alto.