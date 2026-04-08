Grêmio terá que surfar na onda da Sul-Americana

É preciso que o time reserva montado com guris e veteranos volte do Uruguai com vitória. Duda Fortes / Agencia RBS

A Sul-Americana começa na noite desta quarta-feira (8) em um palco com a cara do nosso continente. Será em um estádio Centenario vazio, mas com toda a sua história, que o Grêmio enfrentará o City Torque. Porém, está claro que, neste momento, nada disso ocupa a lista de prioridades na Arena. A energia e o foco estão no Brasileirão e, claro, no Gre-Nal de sábado.

Há uma relação distante dos grandes brasileiros com a Sula. Mesmo que ela tenha a força de dar vaga na Libertadores, na Recopa e de colocar a marca para a América ver, percebe-se quase um constrangimento dos nossos gigantes em estar nela.

O que não deixa de ser razoável, já que o Brasileirão oferece, por vezes, até oito vagas na Libertadores. Mas essa é a competição que caiu para o Grêmio. Logo ali na frente, nos mata-matas, quem estiver surfando nela verá essa onda crescer e ganhar visibilidade. Para isso, porém, é preciso dropar desde já.

Mesmo que o Gre-Nal roube todas as atenções, o que também é compreensível, é preciso que o time reserva montado com guris e veteranos volte do Uruguai com vitória. Até mesmo para ajudar a aliviar a tensão pré-clássico.