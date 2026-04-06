Grêmio se mostrou um time sem criação e dependente do goleiro contra o Remo

Tricolor ficou no 0 a 0 contra o lanterna do Brasileirão, na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio sem lucidez, sem criação e sem elaboração mais uma vez decepcionou. Só empatou com o Remo, em uma partida na qual autou por 28 minutos com um a mais.

E em um jogo no qual o seu goleiro acabou como o herói da noite. Wéverton evitou dois gols no primeiro minuto, defendeu pênalti no último antes do intervalo e ainda teve intervenções no segundo tempo.

Desde a conquista do Gauchão, no começo de março, o Grêmio venceu apenas o Vitória. São três empates e duas derrotas nos outros cinco jogos. Luís Castro manteve Pedro Gabriel, colocou Zortéa como camisa 5 e manteve a ideia de um tripé no meio. Mas pouco funcionou em um time que insiste em bolas diretas para Carlos Vinícius, pouco cria no meio e teve articulações esporádicas a partir de troca de passes.