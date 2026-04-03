Grêmio foi insuficiente diante de um Palmeiras decisivo

Marlon Freitas e Carlos Vinícius marcaram os gols do jogo. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ficou a sensação amarga de que era possível voltar de Barueri com um empate. Mas o Palmeiras é bem melhor, tem mais peças decisivas e mostrou suas ferramentas na hora de decidir o jogo. O 2 a 1 mostrou isso.

Quando o Grêmio equilibrou, o Palmeiras lançou suas peças e ganhou. Não é à toa que venceu sete dos nove jogos e empatou os outros dois, o que faz dele o líder.

O Grêmio equilibrou no segundo tempo, mas fica a lição do primeiro. Luís Castro fez escolhas erradas. Tetê foi um espectro de si mesmo nos primeiros 45 minutos.

O modelo com um meia, Mec, no lugar de um médio, Monsalve, deixou o time mais agressivo. Amuzu colaborou muito também para essa ideia mais aguda. Mas mesmo com ela, foi insuficiente. Porque o Palmeiras é melhor.