Estilo rock and roll e que paga para se vestir igual a Boca e River; conheça o Riestra, próximo adversário do Grêmio

Riestra é o lanterna do Campeonato Argentino. Deportivo Riestra / Divulgação

O Riestra, adversário do Grêmio na Sul-Americana, é um dos caçulas da elite argentino. Mas é também um dos mais barulhentos e peculiares. Trata-se do time que tem o jogo mais direto do mundo. Ou seja, aquele que menos tempo fica com a bola.

Segundo estudo do Cies, centro de estudos de futebol sediado na Suíça, a média de distância dos passes do Riestra é de 13,49 metros. Ou seja, ninguém neste time toca a bola para quem está perto ou para o lado. É tanta verticalidade que faz o Gre-Nal do último sábado ser quase um tiki-taka.

Essa é a filosofia de futebol instalada no clube há 15 anos, desde quando estava na Primera D, a última divisão argentina. Seja quem for o técnico, a ordem é bola viajada ao ataque para ver o que acontece lá na frente.

Segundo o site de dados da Liga Profesional Argentina, o Riestra teve média, nas primeiras 13 rodadas, de 39,3% de posse de bola. Quando está atrás no placar, até sobe o percentual de posse. Para 40%.

Jogo viril

Portanto, o que se verá nesta terça-feira (14), na Arena, é um time que aposta numa marcação forte e na imposição física. Não é de graça que lidera o ranking de cartões do Campeonato Argentino — e olha que lá o jogo é bem mais viril. São 49 cartões, sendo 47 amarelos e um vermelho.

Mesmo com tanta disposição, a campanha no Argentino é péssima. O clube ocupa a última posição do Grupo 1, com sete pontos em 13 jogos. Ainda não ganhou. Os sete pontos são de sete empates. Fez apenas três gols e levou 10. Não está ruim para a defesa. O problema é que seu ataque é quase bissexto nas redes.

Estilo rock and roll

O apego ao modelo de jogo é algo tão forte que o técnico que iniciou o campeonato, Gustavo "Tata" Benítez, definiu o estilo da seguinte forma:

— Não podemos ter muita posse, somos rock and roll, é ir para a frente e rápido.

Tata Benítez é um ex-zagueiro que atuou por nove anos no clube, entre 2016 e 2025. Participou de toda a ascensão fulminante da quarta divisão à elite em 10 anos. Fez história ao levar o clube à Sul-Americana, mas saiu "em comum acordo", dois dias antes da estreia, contra o Palestino. Em seu lugar, assumiu Guillermo Duró, o técnico do acesso à elite lá em 2024.

Presidente famoso

Aliás, o caminho para esse crescimento rápido foi com alguns pontos nebulosos, proximidade com a AFA e reclamações de adversários. A evolução do clube está ligada à chegada do seu presidente, Victor Stinfale, em 2012.

Advogado criminalista, ficou famoso em Buenos Aires por defender barras bravas, traficante de armas e assaltante de bancos em julgamentos famosos. Mas teve também em sua lista de clientes Maradona, a estrela de TV Moria Casán e o ator e empresário do show business Ricardo Fort, que morreu em 2013 vítima de parada cardíaca.