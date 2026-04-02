Empate foi justo pela atuação nula do Inter no segundo tempo 

Inter cedeu o empate para o São Paulo no Beira-Rio. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter entrou com a ideia clara de marcar muito e superar o São Paulo em um jogo físico, de saídas rápidas e com modelo objetivo. Funcionou bem no primeiro tempo, quando foi melhor e terminou com o 1 a 0.

Mas, no segundo, foi reativo demais, escolheu apenas se defender e esperar um contra-ataque que não veio. Tanto que deu apenas um chute depois do intervalo.

Quem dá a bola para o adversário acaba ficando à mercê dele e correndo os riscos de ver a bola rondando sua área. Mesmo fechando a entrada da área e forçando o São Paulo lançar a bola. Foram 25 cruzamentos e cinco escanteios.

Em um desses cruzamentos, da intermediária, Anthoni ficou indeciso, errou o tempo e permitiu que Calleri, aos 42, empatasse. Erro justo, pelo quase nada feito pelo Inter nos 45 minutos finais. O São Paulo teve 72% de posse, 10 arremates e ocupação total do ataque. Uma hora, encontraria o gol.