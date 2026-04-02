Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

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Opinião

Empate foi justo pela atuação nula do Inter no segundo tempo 

Colorado entrou em campo contra o São Paulo com uma ideia clara que funcionou no início, mas não se sustentou até o final

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