Empate contra o Palestino mostra mais uma vez que o Grêmio está distante do ideal

Arthur entrou na segunda etapa da partida contra o Palestino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio apresentou outra vez um jogo abaixo e segue em busca de uma versão que dê tranquilidade ao torcedor e um norte para Luís Castro.

O empate sem gols com o Palestino resume bem o momento de dificuldade técnica do time. Há problemas de mecânica e, mesmo com a entrada de titulares como Arthur e Enamorado, pouco conseguiu ter superioridade em relação a um rival que é apenas o 11º entre 16 de um Chile que foi lanterna na última Eliminatória.

Foram apenas dois arremates a gol, sendo um deles o pênalti perdido de Carlos Vinícius.

Aliás, esse foi outro ponto do jogo. Vinícius é o goleador e a referência, tem crédito, mas não pode perder três vezes o mesmo pênalti. Um gol aos 10 minutos do primeiro tempo daria outro caminho ao jogo.

No segundo, com as mudanças de Castro e um 3-5-2 com dois centroavantes e Pavón e Enamorado de alas, o Grêmio cresceu na parte final, teve volume e até chegou ao gol, anulado pelo VAR. Porém, isso ainda é pouco e mostra que o caminho de Castro ainda é longo para fazer desse Grêmio um time confiável.