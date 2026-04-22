Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Arrumando a casa
Notícia

Com presente de Marcelo Marques, Arena do Grêmio receberá melhorias nos próximos meses

Instalação de painéis de led e limpeza do teto estão na programação

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS