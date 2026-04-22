Com presente de Marcelo Marques, Arena do Grêmio receberá melhorias nos próximos meses

Reformas devem ser finalizadas até o final da Copa. Omar Freitas / Agencia RBS

O Grêmio receberá, na parada da Copa do Mundo, um presente comprado por Marcelo Marques. Ainda no ano passado, o empresário encomendou na China um painel de led que será instalado em todo o anel superior. Além da estética, o painel aumenta a possiblidade de ganhos com publicidade. Hoje, ele é estático.

A Arena, aliás, começa a ter a mão do Grêmio de forma mais nítida. Nas próximas semanas, um painel digital será instalado na área de entrevistas na zona mista, para exibição dos patrocinadores nas entrevistas dos jogadores.

Na parte externa, o clube iniciou agora em abril a limpeza da cobertura. Um robô foi desenvolvido para a tarefa. O plano é de que o trabalho se estenda até o final da parada para a Copa. O teto passou a ser um ativo comercial com o uso de drones nas transmissões dos jogos.