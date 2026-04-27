Clube que tem ex-Inter como sócio descobre conquista de título uruguaio dentro de ônibus; veja vídeo da comemoração

Racing venceu seu primeiro título do campeonato uruguaio. @racingcluburu / Instagram / Reprodução

O Racing-URU comemorou, neste domingo (26), seu primeiro título uruguaio em 107 anos de história. O que você nem imagina é que esse pequeno clube de Montevidéu tem como gestor e dono de uma pequena fração o ex-centroavante do Inter Cavenaghi.

Quando se aposentou, ele decidiu investir na compra da SAD (SAF) do clube, em 2021. Na época, o Racing ainda estava na Segunda Divisão. Um ano e meio depois, veio o acesso. Cavenaghi investiu em estrutura, construiu um CT com seis campos e instalou lá, ao lado dos vestiários, seu escritório.

O Racing se fixou na elite e, em 2022, Cavenaghi conseguiu, através de Demichellis, apresentar o projeto ao Bayern. Os dois haviam jogado juntos no River e na seleção. Demichellis treinava, na época, o Bayern B. Os alemães gostaram tanto do que viram que, através da Red & Gold, compraram o controle acionário do clube

A Red & Gold é um conglomerado em que também está o Los Angeles FC, da MLS, e tem ainda o Aucas, do Equador, o Jeju United, da Coreia do Sul, e o Gambinos Star, de Gâmbia.

Cavenahi seguiu como sócio minoritário e gestor esportivo. Sua ligação com o Uruguai vai além do clube e da escolha por Punta del Este como endereço. Seu filho, Benjamín, 17 anos, foi chamado para treinar com a Celeste sub-17.

Celebração improvisada

O Racing, sob o comando de Cavenaghi, voltou a disputar a Sul-Americana. Agora, está garantido na Libertadores 2027. A melhor colocação do Racing na história havia sido um terceiro lugar, em 1959.

A festa pela conquista do título acabou acontecendo na estrada. A delegação voltava de Melo, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. Havia vencido o Cerro Largo por 1 a 0. Como o Maldonado tinha perdido à tarde, faltava apenas o tropeço do Peñarol contra o Wanderers, no Centenário.

Ele veio, e a festa do título se iniciou dentro do ônibus, que estacionou para que os jogadores comemorassem na beira da estrada. Nada mais genuíno e uruguaio impossível.