As ressalvas da vitória do Grêmio sobre o Confiança

Entrada de Braithwaite ajudou o Grêmio a encontrar o caminho do gol, com Carlos Vinícius e Amuzu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio venceu, mas sem convencer. Fez a vantagem para o jogo de volta, em Sergipe, mas repetiu erros e desalinhos que preocupam o torcedor.

O primeiro tempo foi outra vez de futebol sofrível. Mesmo com as mudanças no sistema, com a entrada de Mec no lugar de Noriega e um 4-2-3-1 resgatado, o Grêmio repetiu problemas de jogos recentes.

A expulsão do zagueiro Ícaro, aos 37 minutos, pouco mudou atá a ida para o intervalo. Tanto que a melhor chance foi do Confiança, com Patrick perdendo diante de Weverton. O que explicou as vaias.

No segundo, com um atacante, Braithwaite, no lugar de Pavon, e Nardoni, outra vez sem bom rendimento, cedendo lugar para Leo Pérez, o Grêmio pressionou e passou a criar. Numa jogada individual de Mec, esse de boa atuação, veio o gol de Carlos Vinícius. Em seguida, veio o segundo, em chute de fora da área de Amuzu.

Os dois gols acalmaram a torcida e amenizaram o ambiente de pressão já instalado na Arena. Castro ganha um alívio até domingo, mas segue em dívida. Seu time pouco rende, seja contra o Cruzeiro, o Riestra ou o Confiança, da Série C.