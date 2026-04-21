Antiga promessa do Grêmio é destaque do Confiança-SE

Patrick surgiu no Tricolor em 2017. @patrick30oficial / Instagram / Reprodução

O Confiança-SE chega à Arena com um meia que prometia ser uma das grandes vendas do Grêmio. Patrick, aos 27 anos, acabou sem confirmar tudo o que prometia.

Para quem não lembra, ele é aquele guri que subiu com Jean Pyerre em 2017 e chegou a ser anunciado por Romildo Bolzan como um dos três jogadores que seriam inscritos na semifinal da Libertadores.

No fim, Renato incluiu Cícero, Cristian e, na última vaga, escolheu Jael, deixando os dois guris de fora. Jael acabou sendo decisivo na final, assim como Cícero.

Afirmação

Patryck foi emprestado ao Criciúma no ano seguinte e seguiu vinculado ao Grêmio até 2022. Rodou por Portugal, Brasil-Pel, Brusque e foi se encontrar no Volta Redonda.

Inclusive, deixou de ser Patrick e virou PK. Nessa peregrinação alcançou a maturidade que faltou ali atrás, quando surgiu com status de grande promessa.