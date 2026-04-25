Além dos três pontos, o que vale para o Grêmio a vitória contra o Coritiba?

Renan Mattos / Agencia RBS

As circunstâncias elevaram a potência do confronto deste domingo para o Grêmio. Luís Castro precisa vencer para descolar da parte de baixo, engatar uma segunda vitória e ganhar um respiro para as rodadas que virão.

Depois do Coritiba, tem Athletico-PR, na Arena da Baixada, e Flamengo, na Arena. Entre eles, ida a Santiago do Chile, para pegar o Palestino, e Buenos Aires, para encarar o Riestra.