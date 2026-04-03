Adidas, Nike e Puma disputam domínio na Copa; veja as fornecedoras de cada seleção

A batalha das fornecedoras esportivas mostra uma luta seleção a seleção por Adidas, com 14, Nike, com 12, e Puma, com 11. A Kelme tem duas seleções. Outras nove diferentes completam o mapa das fornecedoras.
Há conhecidas, como a Umbro, com a RD Congo, Reebok, com Panamá, e Kappa, com Tunísia, e outras remotas, de mercados mais restritos, como Maratohn, equatoriana, 7Saber, marca uzbeque, a norte-americana Capelli, que veste Cabo Verde, a iraniana Merooj, com o Iran, e a colombiana Saeta, que estará com o Haiti na Copa.
Confira com que roupa irão as seleções para os EUA, o México e o Canadá a partir de 11 de junho
Adidas (14)
- México, África do Sul, Catar, Escócia, Alemanha, Curaçao, Japão, Bélgica, Espanha, Arábia Saudita, Argentina, Argélia, Colômbia e Suécia
Nike (12)
- Brasil, Coreia do Sul, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Holanda, Uruguai, França, Noruega, Inglaterra, Croácia e Turquia.
Puma (11)
- Suíça, Marrocos, Paraguai, Costa do Marfim, Egito, Nova Zelândia, Senegal, Áustria, Portugal, Gana e República Tcheca.
Kelme (2)
- Jordânia e Bósnia.
As outras
- Marathon (Equador)
- 7SABER (Uzbequistão)
- Capelli (Cabo Verde)
- Kappa (Tunísia)
- Merooj (Irã)
- Reebok (Panamá)
- Saeta (Haiti)
- Jako (Iraque)
- Umbro (RD Congo)