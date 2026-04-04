A urgência do Grêmio nesta rodada do Brasileirão

Castro precisa equilibrar um time que levou 14 gols em nove rodadas e fez os mesmos 14. Renan Mattos / Agencia RBS

Arthur ficou em Porto Alegre se recuperando das dores musculares. Willian também. Amuzu jogou sob risco de lesão em Barueri. Tudo indica que Luís Castro planejou o jogo contra o Palmeiras conectado ao deste domingo à noite, contra o Remo. Há uma urgência por vencer e entrar na semana Gre-Nal de forma mais equilibrada.

É fato que haverá o jogo contra o City Torque, na quarta-feira (8), mas esse será colocado numa prateleira abaixo. Castro precisa equilibrar um time que levou 14 gols em nove rodadas e fez os mesmos 14. Mais, precisa encontrar a melhor formação e encorpar a confiança. O Remo oferece um cenário bem adequado para tudo isso.

O que esperar do Remo

O Remo se reconfigurou até a sexta retrasada, no fechamento da janela, para tentar sobreviver na Série A. Foram 24 contratações entre janeiro e o dia 27 de março. Houve seis saídas apenas, e a conta chega a 40 jogadores no grupo.

Nesse meio tempo, também houve a troca de Juan Carlos Osório por Léo Condé. Luis Vagner Vivian, ex-executivo do Grêmio, chegou em fevereiro e implementou transformação do grupo.

Entre as contratações, estão o volante argentino Picco, 27 anos, a maior contratação da história do Remo, por US$ 1,8 milhão. Mayk também foi adquirido em definitivo e chegou com status de grande reforço, por ter sido eleito melhor lateral-esquerdo da posição.

Outro investimento foi em Taliari, buscado no Juventude por R$ 4 milhões. É esse time ainda em construção que chega à Arena.