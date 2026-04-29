A missão do Grêmio contra o Palestino

Time de Luís Castro enfrenta o Palestino no Chile. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Luís Castro entende o momento e a necessidade de engatar a terceira vitória seguida. As duas últimas atuações foram pouco convincentes, mas ganhar alivia o ambiente e aumenta a confiança.

Por isso, o jogo contra o Palestino, no La Cisterna, em Santiago, será com titulares. Força total. Só faltará Amuzu, lesionado. A aposta será em Tetê, outra vez. Aqui também há uma busca por confiança. O adversário frágil, 11º entre 16 na Liga chilena e com técnico novo, se apresenta como a ocasião ideal para Grêmio e Tetê.

Além de elevar a confiança, vencer o Palestino mantém acesa a busca pelo primeiro lugar na tabela. O City Torque lidera o grupo, com 100% e seis pontos. Enfrentará o Riestra, em Buenos Aires. É jogo de iguais, vamos combinar que a régua deles se mede por baixo.