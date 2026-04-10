A inimaginável escolha que Paulo Pezzolano terá que fazer para o Gre-Nal 452

Treinador aprendeu que é preciso brilhar pela transpiração e não pelo jogo bonito. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter se prepara para o Gre-Nal 452 e leva para o clássico um mistério que, até semanas atrás, seria maluquice cogitar. Entre Alan Patrick e Carbonero, o indicativo é de que apenas um deles começa o clássico deste sábado.

Os dois são os atletas de jogo mais elaborado do Inter, as referências técnicas ofensivas e donos das ferramentas para desequilibrar. Porém, a zona de rebaixamento e os resultados ruins em sequência ensinaram Paulo Pezzolano de que é preciso brilhar pela transpiração e não pelo jogo bonito.

Como o uruguaio pensa seu time a partir das virtudes do adversário, me parece claro que a ideia para o Gre-Nal será fechar os corredores.

O Grêmio, se Luís Castro não mudar radicalmente, usa como caminho a bola em seu centroavante que a faz chegar aos lados do campo. Ou em ações rápidas explorando os extremas.