A inimaginável escolha que Paulo Pezzolano terá que fazer para o Gre-Nal 452

O Inter se prepara para o Gre-Nal 452 e leva para o clássico um mistério que, até semanas atrás, seria maluquice cogitar. Entre Alan Patrick e Carbonero, o indicativo é de que apenas um deles começa o clássico deste sábado.
Os dois são os atletas de jogo mais elaborado do Inter, as referências técnicas ofensivas e donos das ferramentas para desequilibrar. Porém, a zona de rebaixamento e os resultados ruins em sequência ensinaram Paulo Pezzolano de que é preciso brilhar pela transpiração e não pelo jogo bonito.
Como o uruguaio pensa seu time a partir das virtudes do adversário, me parece claro que a ideia para o Gre-Nal será fechar os corredores.
O Grêmio, se Luís Castro não mudar radicalmente, usa como caminho a bola em seu centroavante que a faz chegar aos lados do campo. Ou em ações rápidas explorando os extremas.
Portanto, as dobradinhas pela direita, com Bruno Gomes e Vitinho, e pela esquerda, com Matheus Bahia e Bernabei, se desenha como quase certeza no Inter. Na frente, Borré terá como companheiro Alan Patrick ou Carbonero.