A estratégia que o Inter acerta em tentar repetir contra o Corinthians

O Inter vai a Itaquera com o mesmo plano adotado na Vila Belmiro, na vitória contra o Santos. Ou seja, pisará no gramado híbrido da Arena Corinthians com uma ideia de resistência defensiva e especulação ofensiva.
Nesse ponto, Paulo Pezzolano está muito certo. Seu Inter está longe de ser um time que possa fazer enfrentamento franco com o Corinthians fora de casa.
Mesmo sendo um Corinthians em ebulição, sem vencer há oito jogos e vindo de derrota seguida de invasão no campo de treinos pela sua organizada. Dorival Júnior está pressionado e joga pela sua sobrevivência no cargo.
O cenário só aumenta a pressão sobre o Inter. Acrescente-se isso o custo do empate com o São Paulo. Os dois pontos deixados a três minutos do final criaram a necessidade de pontuar contra o Corinthians para eliminar os riscos de chegar ao Gre-Nal na zona de rebaixamento.
Tudo isso planilhado, o único caminho para Pezzolano neste domingo é se defender com afinco, eliminar todos os espaços do Corinthians e tentar, numa escapada, chegar a um gol que deixará o time numa situação confortável para atravessar a semana Gre-Nal.