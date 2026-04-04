A estratégia que o Inter acerta em tentar repetir contra o Corinthians

O único caminho para Pezzolano neste domingo é se defender com afinco. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter vai a Itaquera com o mesmo plano adotado na Vila Belmiro, na vitória contra o Santos. Ou seja, pisará no gramado híbrido da Arena Corinthians com uma ideia de resistência defensiva e especulação ofensiva.

Nesse ponto, Paulo Pezzolano está muito certo. Seu Inter está longe de ser um time que possa fazer enfrentamento franco com o Corinthians fora de casa.

Mesmo sendo um Corinthians em ebulição, sem vencer há oito jogos e vindo de derrota seguida de invasão no campo de treinos pela sua organizada. Dorival Júnior está pressionado e joga pela sua sobrevivência no cargo.

O cenário só aumenta a pressão sobre o Inter. Acrescente-se isso o custo do empate com o São Paulo. Os dois pontos deixados a três minutos do final criaram a necessidade de pontuar contra o Corinthians para eliminar os riscos de chegar ao Gre-Nal na zona de rebaixamento.