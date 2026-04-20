A conta do atraso chegou para Grêmio e Inter

Dupla Gre-Nal brigam pela segunda página do Brasileirão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Infelizmente, não me surpreendo com as dificuldades vividas por Grêmio e Inter nesta temporada. Faz algum tempo alerto para as dificuldades da Dupla em lidar com a reconfiguração sofrida pelo futebol brasileiro e a transformação sofrida pela indústria.

Ficamos presos no nosso tradicionalismo e respirando o ar viciado da rivalidade em nossa bolha. O mundo acelerou a partir de 2020, com a pandemia, e o futebol brasileiro de elite não ficou de fora. Pelo contrário, surfou essa onda de mudança e viu chegarem, em sequência, as Leis da SAF e do Mandante, as bets, o incremento da tecnologia voltada ao futebol, o crescimento da ciência de dados.

Não estávamos preparados para absorver tantas mudanças. Quase ninguém estava. O problema, no nosso caso, é que demoramos a reagir a elas. Seguimos no mesmo passo, vivendo o mundo Gre-Nal mais do que deveríamos e tentando a custo de juros altos encurtar a distância em relação a quem havia descolado da turma. O resultado disso são duas dívidas de quase R$ 1 bilhão, incapacidade de investimentos, tentativas desesperadas de sucesso com jogadores caros e um cenário que assusta para 2026.

Grêmio e Inter ombreiam-se na segunda página e não há nada ocasional nisso. Em 2025, já foi assim. O Grêmio escapou a três rodadas do fim, o Inter no milagre de dezembro. O Brasileirão de pontos corridos nunca foi nosso. Mas, pelo menos, brigávamos lá em cima, beliscávamos e nos fazíamos fortes nas Copas. Agora, nem nas Copas.

Debate

Somos um povo tradicionalista, é da nossa natureza nos orgulharmos de nossas façanhas e mirar nossa história. Só que fazer apenas isso nos impede de mirar o futuro e nos preparar para ele.

Passou da hora de um debate profundo sobre o futebol gaúcho. Um debate maduro e sem a grenalização que nos pauta. Há muitos caminhos para sair desse buraco em que nos metemos. Mas é discutir e mergulhar fundo neles para escolher qual se adequa melhor ao nosso perfil.