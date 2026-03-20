Vitória do Grêmio fica em segundo plano diante da grave lesão de Marlon

A partir da lesão, não houve mais jogo, tamanho o abalo dos jogadores de Grêmio e Vitória. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio precisava vencer e assim o fez. Ganhou do Vitória por 2 a 0, sem muitos sobressaltos. Só que isso fica em segundo plano.

A fratura no tornozelo sofrida por Marlon, no segundo tempo, impactou pela força da cena. Seu pé virou de tal forma que criou um ângulo de 90º em relação à canela. É muito provável que o ano do lateral-esquerdo tenha terminado nesta quinta-feira (19). A partir dali, não houve mais jogo, tamanho o abalo dos jogadores de Grêmio e Vitória.

Marlon saiu sob aplausos. Não poderia ser diferente.

Trata-se de um sujeito que chegou há um ano e parece ter nascido no Grêmio, tal sua identificação e o polimento no trato com todos. Uma lesão dessas assombra quem é do mundo do futebol e impacta ainda mais quando se trata de uma figura que cativa a todos.