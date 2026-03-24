Vini Jr. estará de olho nos jogos do Inter contra o Athletic-MG pela Copa do Brasil

O Athletic-MG está na carteira de investimentos de Vini Jr. THOMAS COEX / AFP

Por duas noites, já madrugada em Madrid, Vini Jr. colocará o Inter em seu radar. Isso porque o Athletic-MG, adversário colorado na Copa do Brasil, é um dos clubes da carteira de investimentos do astro do Real e da Seleção. Vini também é dono do Alverca, clube da primeira divisão portuguesa.

Pouco antes de enfrentar o Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025, o empresário de Vini, Thássilo Soares, o Tatá, comprou 53,5% das ações da SAF do Athletic. O negócio chegou a ser suspenso pela Justiça de São Paulo, por ação da empresa dona de 19,5% das ações, sob alegação de que o negócio não obedeceu um acordo dos acionistas, de que teriam preferência na compra.

Uma liminar concedida em abril confirmou a transação feita pelo agente de Vini Jr. Em novembro, o atacante repostou em seus stories publicação feita pelo perfil do Athletic no Instagram com o resultado de vitória sobre a Ferroviária. O comentário foi feito com emojis de fogo. O jogo era confronto direto na luta pela permanência na Série B, que acabou se confirmando rodadas depois.

O rebaixamento veio, porém, no Mineiro. O português Rui Duarte, que havia salvo o time na Série B, naufragou no Estadual. Alex Souza, aquele ex-meia do Palmeiras e Cruzeiro, assumiu e levou o clube à melhor campanha da história na Copa do Brasil.

Eliminou Rio Branco-ES, Ypiranga, em São João del Rey, e Sport, em Recife. A estreia na Série B foi com vitória sobre a Ponte. O time recebeu nomes conhecidos da Dupla, como Zeca, ex-Inter, e Léo Chu, ex-Grêmio.

O jogo contra o Inter, porém, não poderá ser disputado em São João del Rey. A Arena Sicredi tem capacidade para 5 mil lugares, metade do que é exigido pela CBF a partir da quinta fase.