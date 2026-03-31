Últimas vagas da Seleção para a Copa serão preenchidas hoje

Zagueiro gaúcho Ibañez (E) está na corrida. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

A Seleção Brasileira faz sua última chamada para a Copa do Mundo. O jogo desta noite, contra a Croácia, não tem nada de revanche da dolorosa derrota de 2022. Longe disso. Até por se tratar de uma Seleção renovada. O foco aponta mesmo para quem estará na lista de 26 a ser anunciada em maio.

Restam poucas vagas. A noite em Orlando servirá, por exemplo, para Ibañez mostrar que pode ser o quinto zagueiro ou estepe para o caso de Militão não chegar ao Mundial. O gaúcho será testado como lateral-direito, deixando clara a ideia de Carlo Ancelotti usar uma linha robusta de quatro na defesa.

No meio, Danilo ganhou pontos contra a França. Repetiu na Seleção o alto nível das atuações pelo Botafogo. Concorre com Andrey Santos. Gabriel Sara tem mais uma chance de mostrar que pode ser mais útil do que Paquetá. Na frente, vale o mesmo para Igor Thiago, já que a vaga de centroavante está aberta. Luiz Henrique está garantido, mas pode ser que saia dessa data Fifa como titular.

O ataque é o setor com mais gente e menos dúvidas. Estêvão, Luis Henrique, Raphinha, Matheus Cunha, João Pedro, Vini Jr. e Martinelli estão dentro. Há a vaga do nove e a de Rodrygo abertas.

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