Somos, sim, favoritos na Copa do Mundo

Quarteto de ataque brasileiro em nada perde para o das outras seleções. Mauro PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira é, sim, uma das favoritas a ganhar a Copa de 2026. Está no mesmo pelotão em que luzem a França, a Espanha e a campeã Argentina. Não vejo como tirá-la desse grupo nem encontro razão para posicioná-la um escalão abaixo.

É verdade que ainda estamos azeitando nosso time e há definições a serem feitas, principalmente, nas laterais. Por outro lado, temos Carlo Ancelotti, um dos três melhores técnicos do mundo e uma máquina de gols e velocidade do meio para a frente.

O quarteto Estêvão, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr. em nada perde para o das outras seleções. E ainda há João Pedro, se espremendo para buscar seu lugar como titular. Os reservas levados para esta data Fifa mostram nossa força ofensiva: Luiz Henrique, Endrick, Martinelli e as novidades Rayan e Igor Thiago. Rayan chegou desassombrado na Inglaterra. Igor Thiago é um cara de 19 gols na Premier League com o Brentford. Isso é autoexplicativo.

A Copa daqui a pouco menos de 80 dias encontrará uma Seleção com jogadores em seus melhores momentos. Gabriel Magalhães lidera a defesa de um Arsenal que sonha com a Premier League e a Liga dos Campeões. Marquinhos é o tiozão de 31 anos de um PSG que lidera o Francês e passou pelo Chelsea nas oitavas da Liga fazendo 8 a 3. Há menos de um ano, eles disputaram a final do Mundial de Clubes, e deu os ingleses.

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Casemiro vive no United uma temporada que remete aos seus melhores dias de Real. Bruno Guimarães é capitão e líder técnico do Newcastle. Alisson, aos 34 anos, vem convivendo com lesões, mas sempre que está em campo, mostra por que é um dos melhores goleiros do mundo.

Grandes jogadores e um técnico que extrai deles suas melhores versões

Não temos, ainda, uma Seleção pronta para a Copa. Talvez nem mesmo a Argentina e a França tenham. Estamos falando da campeã do mundo e de uma França que vai para a quarta Copa com Deschamps no comando. Mas temos uma ideia de jogo adotada rapidamente por Ancelotti em que extrai dos jogadores suas melhores versões, aquelas que vemos todos os finais de semana nas ligas europeias. Mais, os jogadores compraram essa ideia e enxergam no técnico o líder capaz de guiá-los nos EUA.

Não teremos um Brasil encantador, com virtuoses técnicos de outras Copas, como Romário, Ronaldos, Rivaldo e Neymar. Mas teremos uma Seleção com alto nível de competição e um jogo voltado para explorar a velocidade e a capacidade de execução de Vini Jr.. O Brasil marcará e correrá para acioná-lo naquilo que mais sabe fazer, ser vertical em direção ao gol. Aliás, é isso que também fazem Raphinha, Matheus Cunha e Estêvão.

Estejam certos de que argentinos, espanhóis, alemães, portugueses e franceses olham para nossos jogadores e arqueiam as sobrancelhas. Só que, como a grama do vizinho é sempre mais bonita, a gente aqui nos trópicos custa a olhar para nosso quintal. E ele está bem verdinho e florido. Fiquem certos disso.