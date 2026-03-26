Sistema de impedimento semiautomático começa a ser instalado na Arena do Grêmio

Serão 28 aparelhos, em 14 pares, espalhados pelo estádio e colocados dentro de uma caixa metálica de proteção. Divulgação / Divulgação

Os equipamentos do sistema de impedimento semiautomático já começaram a ser instalados na Arena do Grêmio. Na última quarta-feira (25), representantes da CBF e da empresa inglesa Genius estiveram no estádio acompanhando a instalação das estruturas que receberão os Iphones que capturarão as imagens.

Serão 28 aparelhos, em 14 pares, espalhados pelo estádio e colocados dentro de uma caixa metálica de proteção. No setor atrás das goleiras, os suportes foram instalados acima dos camarotes. Nas laterais, estão acima das cadeiras gold. O sistema usará o cruzamento triangular de imagens, com o softwares processando o lance de três ângulos diferentes e aplicando a tecnologia, antes de enviá-lo para a sala do VAR, onde haverá o aviso da irregularidade no lance.

O cronograma prevê, depois de instalado totalmente o sistema, um período de testes em três ou quatro jogos. O que permite projetar que o impedimento semiautomático só estreará no Brasileirão depois da Copa do Mundo.

Até agora, apenas o Maracanã está com todo o sistema instalado e teve o primeiro teste no clássico Fluminense x Botafogo. A NeoQuímica Arena, em São Paulo, e o Couto Pereira e a Arena da Baixada também já receberam a estrutura para os aparelhos celulares.