Sequência de jogos pode impulsionar Grêmio ao G-4 do Brasileirão

Tricolor enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira (12), na Arena. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O título gaúcho deu confiança e cristalizou a ideia de jogo. O Brasileirão, pela sequência que se apresenta até a parada para a data Fifa, oferece a oportunidade de consolidar o bom momento.

A série de quatro jogos começa com o Bragantino na noite desta quinta-feira (12), segue com a Chape, na Arena Condá, na segunda (16), e finaliza contra Vitória, na Arena, e Vasco, no Rio.

São quatro jogos que permitem sonhar com a escalada na tabela que pode incrustrar o time no G-4. O que elevaria ainda mais a confiança e manteria a lua de mel da torcida com o time.

O desafio do Grêmio é transportar para o Brasileirão o crescimento que se iniciou contra o Atlético-MG e criou músculos para os dois Gre-Nais. Haverá, para isso, o reforço de Nardoni, o meio-campista de US$ 8 milhões que tem a capacidade de equilibrar ainda mais o time montado por Luís Castro.